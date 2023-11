Una petizione per chiedere l'installazione di cestini per le deiezioni canine in via Duca degli Abruzzi

Gli attivisti del Movimento 5 Stelle Simone Cambria, Tommaso Carastro, Daniele Isgrò e Marco Aiello hanno presentato al 2° Municipio una petizione c con circa 150 firmatari, per chiedere l'istallazione dei cestini adibiti alla raccolta dei bisogni dei cani in via Duca degli Abruzzi e nelle traverse limitrofe. "Questa proposta - dichiara Simone Cambria - è nata a seguito di diverse segnalazioni da parte dei cittadini della zona interessata, stanchi dei numerosi bisogni dei cani non raccolti sui marciapiedi. Chiaramente questo non può bastare, serve che tutti abbiano maggiore responsabilità e senso civico. Ho sentito telefonicamente il Presidente Claudio Carnazza che si è dimostrato interessato. Lo ringrazio per la sua disponibilità. Questa è la dimostrazione che si può fare politica anche al di fuori delle istituzioni. Gli strumenti ci sono e chiunque può usarli".