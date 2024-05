Cgil al lavoro sul referendum anti Jobs act: banchetti per la raccolta firme in città e nella provincia

La Cgil invita ii lavoratori e i cittadini a firmare per i quattro quesiti del referendum popolare promossi dal sindacato nazionale. L’obiettivo è cancellare le norme sui licenziamenti del Jobs Act, cancellare Il tetto massimo all’indennizzo in caso di licenziamento ingiustificato nelle piccole aziende, cancellare la liberalizzazione dei contratti a termine per limitare l’utilizzo a causali specifiche e temporanee e cancellare la norma che esclude la responsabilità solidale delle aziende committenti nell’appalto e nel subappalto, in caso di infortunio e malattia professionale della lavoratrice o del lavoratore.

Stamattina, nel Salone Russo di via Crociferi, la Camera del lavoro lo ha detto con forza e con dati alla mano: se consideriamo che nell’anno 2023 il totale delle assunzioni ammonta a 98.737 e di queste solo 19.211 sono contratti a tempo indeterminato, significa che il tessuto del mercato del lavoro catanese è per l’ 81% precario. I dati elaborati da fonte Inps parlano chiaro, così come quelli relativi agli incidenti mortali nei luoghi di lavoro: delle sedici “morti bianche” registrate in Sicilia a partire dal gennaio 2024, tre sono avvenute a Catania.

Il segretario generale della Cgil di Catania, Carmelo De Caudo ha sottolineato che sul fronte della sicurezza sul lavoro, l’obiettivo “morti zero” non è affatto impossibile. “Notiamo che tutti gli infortuni mortali che sono avvenuti in questi ultimi mesi hanno riguardato lavoratori che operavano presso aziende in appalto. Con il referendum possiamo cambiare le cose”.

I calendari per la raccolta catanese delle firme del referendum vengono aggiornati giorno dopo giorno; sabato 18 maggio il banchetto della Cgil sarà allestito, a partire dalle ore 10, in Piazza Stesicoro; stesso orario anche per la raccolta prevista ad Acitrezza Lungomare accanto Chiosco Luna Rossa, per Acireale in via Paolo Vasta (incrocio Piazza Umberto) a Belpasso in piazza Duomo e a Biancavilla, sia in piazza Giovanni XXIII che in piazza Roma.

Domenica 19, sempre a partire dalle 10, il banchetto Cgil sarà allestito in piazza Europa di fronte al Bar Epoca. Lunedì 20 appuntamento con i giovani dell’UDU, con Cgil e Arci di fronte all’Ostello alle ore 21, al Villaggio S.Agata, davanti la sede della Cgil, a partire dalle 9 e stesso orario di inizio raccolta è previsto a Lineri- Misterbianco, in piazza Mercato. Martedì 21 la raccolta sarà organizzata in Zona Industriale - nei pressi della mensa di fronte alla Sibeg, dalle ore 11 alle ore 15,30.