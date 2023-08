Cgil etnea: a Catania oltre 300 milioni di euro sottratti al Pnrr

Il Governo nazionale ha sottratto dai fondi PNRR misure per 16 miliardi di euro. Di questi, oltre 300 milioni di euro riguardano Catania, e si tratta di somme già decretate, con tutto il carico di progettazione, analisi, confronti e speranze per cittadini e amministratori locali di ritrovarsi opere concrete e nuovo lavoro entro il 2026 grazie al Piano nazionale di ripresa e resilienza. La rimodulazione che contiene la proposta di spostamento delle somme nei Fondi complementari, portandosi dietro molti interrogativi ancora senza risposta, è stata accolta dalla Cgil di Catania con forti perplessità, anche se il Governo oggi assicura che fondi e relative realizzazioni non andranno perduti. Ora, grazie al lavoro di raccolta e analisi dell’Osservatorio Spi Cgil Sicilia, la riprogrammazione e la rimodulazione del PNRR e le ricadute nell’area metropolitana etnea, possiedono un identikit. Ecco dunque le somme di finanziamento che erano già state decretate per Catania e provincia nell’ambito del PNRR, e che adesso andranno a valere su piani diversi di cui non si è ancora a conoscenza: dalla Misura “Aree interne - Potenziamento servizi e infrastrutture sociali di comunità” al PNRR di Catania vengono sottratti 26 milioni. Stessa cosa accade alla Misura relativa alla valorizzazione dei beni confiscati alle mafie: scompaiono dal PNRR gli otto milioni di euro già decretati per Catania (il plafond intero, per tutta Italia era di 300 milioni di euro); idem per le Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico con un totale di 120 mila euro già decretati. Cancellati anche i 58 milioni di euro destinati agli interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni così come i 5 milioni di euro destinati alla Misura sulla Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano. Infine saranno rimodulati circa 86 milioni di euro relativi alla Misura sugli Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale e quasi 186 milioni di euro dal PUI, i Piani urbani integrati- progetti generali.

Che succederà adesso? Spiega Carmelo De Caudo, segretario generale della Cgil di Catania: “É la domanda più legittima da farsi in un caso come questo, e la Cgil nazionale, nonché i sindacati territoriali come il nostro, attendono risposte immediate. Vogliamo sapere se i fondi rimodulati andranno spesi sulla base dei progetti già approvati in ambito PNRR oppure, se si dovrà rifare tutto daccapo, magari con altre regole. Se fosse così, tutti avremmo perso del tempo nonché delle risorse economiche e intellettuali preziose. E c’è anche la variabile tempo che ci preoccupa. I fondi del PNRR potevano traviare sfogo in tempi dignitosi, quelli da investire sui fondi complementari o europei saranno usufruibili non prima del 2029. Sul PUI erano già stati investiti in precedenza i 185 milioni di euro che ci ritroviamo ancora oggi; anche in questo caso vale la domanda: saranno gli stessi progetti che erano stati promossi nell’ambito PNRR a essere utilizzati? “ La Cgil nazionale, intanto, ha dichiarato di “non condividere l’ipotesi di eliminare investimenti e progetti per destinare risorse, ancora una volta a pioggia, alle imprese attraverso i crediti di imposta. Una ricetta che si è dimostrata inefficace e che penalizza soprattutto il Sud”. “Anche Catania, dunque, rischia di essere penalizzata in concreto. I Comuni saranno ulteriormente affaticati in termini burocratici e nulla si sa dei progetti a valere del PNRR che erano incorso di approvazione. Soldi da investire più in là nel tempo e clima di incertezza, servono solo a togliere sostegno alla Sicilia e a Catania, città oramai in ginocchio - conclude De Caudo- Sono stati eliminati dal PNRR anche preziosi ospedali di comunità e, sembra, solo sulla base della presunta difficoltà di realizzarli ex novo in due anni. Insieme al taglio dei redditi di cittadinanza, siamo di fronte a una scelta che non tiene conto della specificità dei nostri territori. Eppure questo Governo nazionale ha imboccato questo percorso e sembra determinato ad andare fino in fondo. L’autunno che ci aspetta sarà durissimo. La Cgil di Catania in questi giorni è impegnata a promuovere la mobilitazione nazionale del 7 ottobre a Roma. Ci andremo in tanti. Sarà un segnale importante”.