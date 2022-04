Ex ospedali Vittorio Emanuele e Santa Marta, la Cgil chiede chiarezza sul futuro

La Cgil di Catania "prende atto" che "con la firma della convenzione" stipulata tra la Regione Siciliana e ateneo del capoluogo etneo "i plessi dismessi dell'ex complesso ospedaliero Vittorio Emanuele saranno destinati alla didattica universitaria e a un polo museale", ma chiede di "conoscere le esatte tempistiche dell'operazione e l'impatto che questa avra' sull'occupazione nel territorio".

Il sindacato, in una nota, sottolinea che i recenti accordi siglati tra Regione e Università "sono destinazioni molto interessanti" e che "vanno nella direzione auspicata", ma, osserva la Cgil, "serve però che provvedimenti, appalti, progetti, spese e molto altro siano condivise con la citta'".

"La chiarezza e la trasparenza - prosegue la nota del sindacato - sono più che necessari, soprattutto in questo nostro complicatissimo presente. Anche sulla destinazione dell'ex ospedale Santa Marta vorremmo saperne di più e non soltanto leggendo i giornali. Non è chiaro cosa quale sarà la nuova vita della struttura settecentesca che verrà riqualificata in abbinamento con la nuova piazza. Da articoli di giornale - aggiunge la Cgil di Catania - sappiamo che per realizzare il progetto, il Comune e la Regione hanno pensato di rivolgersi all'architetto Scannella e che l'edificio potrebbe ospitare la Soprintendenza . Altro non è dato sapere né in termini di spesa né in termini di impatto sul quartiere e sulla sua economia. Anche la tempistica è importante: per troppo tempo le strutture rimaste inattive hanno danneggiato le piccole attività commerciali nei dintorni. Una crisi nella crisi - chiosa il sindacato - che non possiamo permetterci".