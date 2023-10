Cgil Catania, da dimensionamento rischio tagli per 18 scuole

"Il dimensionamento scolastico potrebbe causare un taglio di circa 18 scuole di Catania e provincia con relative conseguenze su altrettanti dirigenti e direttori amministrativi che diventerebbero così dei "perdenti posto. In Sicilia le autonomie scolastiche dovranno essere 710, ben 92 in meno rispetto alle attuali 802". Lo afferma in una nota la Cgil di Catania, sottolineando come il numero sia "ancora approssimativo" e che, secondo le previsioni della Flc Cgil catanese "risulterà probabilmente minore di quello previsto secondo i calcoli eseguiti sulla base dei coefficienti nazionali". "Saranno comunque ben oltre una decina - osserva il sindacato - gli istituti che soccomberanno sotto la scure della riorganizzazione gestita dalla Regione Siciliana. Un taglio che preoccupa moltissimo la Cgil."

L'iter degli incontri ufficiali tra le parti è già stato avviato e ancora non sono state deliberate scelte definitive ma la Flc Cgil e la Camera del Lavoro di Catania si dicono "in disaccordo sulla formula che prevede la cancellazione di autonomie scolastiche sotto un tetto numerico non troppo ristretto di studenti". "Seguendo realmente questo schema - dicono la segretaria generale della Flc Cgil, Cettina Brunetto e la dirigente provinciale Flc Antonella Distefano, con il segretario generale della Cgil di Catania Carmelo De Caudo - sarebbero ben poche le scuole siciliane che rimarrebbero attive sul territorio.Tutto questo cozza fortemente con i proclami del Governo nazionale che spaccia i dati delle nuove immissioni in ruolo, peraltro insufficienti, come risolutivi di un problema che non accenna a risolversi. Invece la verità sotto i nostri occhi risulta ben altra".