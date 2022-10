Cgil penitenziaria visita le carceri cittadine: "In Piazza Lanza mancano 16 ispettori e 35 agenti"

"Su ventitré ispettori previsti, ne sono presenti in organico solo sette e per il ruolo di sovrintendenti la carenza d'organico è ancora più accentuata. In queste condizioni, riuscire a gestire un carcere è pura follia". Così il coordinatore nazionale Fp Cgil Mirko Manna in occasione della visita del sindacato al carcere di Piazza Lanza. "Il personale dei ruoli agenti e assistenti devono sobbarcarsi di responsabilità e di sovraccarico di lavoro ingiustificabili - continua Manna - In servizio, nel carcere di Catania Piazza Lanza, mancano trentacinque poliziotti penitenziari. Chiediamo da subito al nuovo Governo che si sta per insediare, una verifica delle carenze d'organico nella polizia penitenziaria e un piano di assunzioni immediato".

Oltre al arcere di piazza Lanza la sigla sindacale ha visitato l'Istituto per minorenni di Catania e il carcere Bicocca. Nell'istituto minorile etneo, considerata un'eccellenza in Italia per il trattamento dei giovani reclusi, il coordinatore regionale Alfio Giurato ha potuto riscontrare "un clima migliore rispetto ai mesi precedenti dove il personale riesce a lavorare in buone condizioni e con un migliore spirito di collaborazione con la direzione e il comandante".

"Anche nel carcere per adulti di Catania Bicocca - dichiara Concetta La Rosa segretaria generale della Fp Cgil Catania - abbiamo registrato i problemi comuni a tutti gli istituti d'Italia per adulti, seppure mitigati da una buona presenza di personale di Polizia penitenziaria che riesce a gestire al meglio l'Istituto".