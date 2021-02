Chiacchera sotto casa con gli amici: arrestato per evasione

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno arrestato il 35enne Antonino Andrea La Piana, responsabile del reato di evasione. L’uomo, che dal 28 dicembre scorso è ristretto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione per violazione della legge sugli stupefacenti, ha pensato bene di regalarsi un diversivo, passeggiando sotto casa in via Capo Passero. I militari, nel pomeriggio di ieri, durante il loro pattugliamento della zona, meta per gli assuntori di sostanze stupefacenti, hanno immediatamente riconosciuto La Piana che tranquillamente discuteva sotto i portici in compagnia di conoscenti. Hanno così immediatamente bloccato l’uomo ponendolo nuovamente agli arresti domiciliari in attesa delle determinazioni dell’Autorità Giudiziaria.