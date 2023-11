Studentessa travolta sulle strisce pedonali, La Greca: "Autovelox e multe salatissime, nessuna tolleranza"

Come accade spesso - e purtroppo dopo un tragico episodio - ritorna protagonista il problema sicurezza nelle strade della città. La morte della giovane Chiara Adorno nell'incidente avvenuto ieri sera in viale Andrea Doria a Catania, in un tratto della circonvallazione non lontano dal Policlinico, ha aperto nuovamente il confronto sul tema della sicurezza stradale in alcuni tratti della città particolarmente a rischio. Tra questi c'è sicuramente la circonvallazione catanese, teatro anche in altre circostanze di tragici sinistri mortali.

Chiara, di appena 18 anni e studentessa universitaria fuori sede a Catania, mentre attraversava il viale Andrea Doria sulle strisce pedonali, è stata prima investita da uno scooter Honda e poi travolta da una Fiat Punto. Nell'incidente sono rimasti feriti, in maniera non grave, il ragazzo che stava attraversando la strada con lei e il motociclista.

"Una tragedia che mi ha scosso - ha dichiarato a CataniaToday Paolo La Greca, vice sindaco e assessore alla mobilità del comune di Catania- Siamo tutti toccati da quanto è successo, non ci sarà misura di tolleranza in futuro nei confronti di chi trasgredisce le regole perché non è accettabile oggi parlare di una giovane vita spezzata così. Stamattina, venuto a conoscenza dei fatti, ho pianto come penso sia successo anche a molte altre persone, soprattutto a chi è genitore e vive con apprensione questi argomenti".

"Apprendendo la dinamica dell'accaduto ho compreso purtroppo del doppio impatto, prima con un motorino, poi con un'auto, un segnale chiaro della velocità superiore al consentito dei mezzi che circolavano, incapaci di fermarsi per tempo - continua La Greca - C'erano già dei precedenti del passato. Gli incidenti succedono dappertutto, ma devo ammettere che a Catania si registrano colpe particolari. Le regole sono fatte per essere rispettate: in questo caso in circonvallazione, trattandosi di strada urbana, non vanno superati i 50km orari. Molti trasgrediscono questa regola. Ricordo che oggi esiste il reato di omicidio stradale, e la legge regolamenta le sanzioni da comminare a chi sbaglia".

"Noi siamo attenti e sensibili a questo tema, negli ultimi anni si era fatto davvero poco in tal senso, c'è bisogno di interventi significativi. Noi come amministrazione avevamo già cominciato a lavorare su semafori e altri accorgimenti in merito alla sicurezza stradale. Mi assumo l'impegno personale di agire per far sì che si prendano le contromisure necessarie finalizzate a migliorare le condizioni di sicurezza. Ci metteremo subito all'opera intanto per riempire la circonvallazione di autovelox, chi sbaglia pagherà le conseguenze. Partiamo dalle multe, che saranno salatissime. La speranza è che prevalga il buonsenso e che si vada in strada armati di senso di responsabilità e di rispetto per il prossimo", conclude La Greca.