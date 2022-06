Oggi l'ultimo saluto a Chiara La Spina, la ragazza stroncata da un malore al rientro da una festa

Si terranno oggi, alle ore 15.30, nella chiesa parrocchiale Maria Santissima Del Rosario/Castello di Fiumefreddo, i funerali di Chiara La Spina, la ragazza di 18 anni, morta a seguito di un malore al rientro da una festa lo scorso 14 giugno. Nel frattempo proseguono le indagini condotte dalla Procura di Catania per fare luce sulle cause del decesso della ragazza.

Nei giorni scorsi è stato eseguito l’esame autoptico dal medico legale Giuseppe Ragazzi, lo stesso che ha eseguito l’autopsia sulla salma della piccola Elena Del Pozzo. Adesso bisognerà aspettare per i risultati, al momento non trapelano ulteriori dettagli.

La notizia ha sconvolto l'intera comunità di Fiumefreddo, i parenti e gli amici di Chiara. I genitori, assistiti dall’avvocato Claudio Fiume, vogliono vederci chiaro e puntano il dito contro i sanitari della guardia medica che hanno soccorso Chiara e che non avrebbero preso nella giusta considerazione il malessere che la ragazza aveva accusato al rientro dalla festa. Anche il neo sindaco di Fiumefreddo, Angelo Torrisi, si è stretto al dolore della famiglia e degli amici della ragazza: “La comunità di Fiumefreddo piange la dolorosa e prematura scomparsa di Chiara La Spina. La fiumefreddese, ad appena 18 anni, è volata in cielo troppo presto. Siamo vicini alla famiglia e a coloro che soffrono in questo tragico momento”.