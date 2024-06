Chiede continuamente denaro alla madre e le distrugge casa, arrestato 32enne violento

I carabinieri del nucleo radiomobile di Catania hanno arrestato al Villaggio Sant’Agata un 32enne pregiudicato del posto, accusato di maltrattamenti verso familiari e estorsione. I militari sono intervenuti dopo aver ricevuto la richiesta di aiuto da parte di una signora che era stata appena aggredita dal figlio. Giunti sul posto, hanno subito inviato una gazzella , già impiegata in un servizio di prevenzione dei reati in genere, raggiungendo in pochi minuti l’abitazione della donna. Avuto accesso all’appartamento, l'equipaggio si è trovato di fronte alla 57enne, in forte stato di agitazione, che però si è subito calmata quando ha visto i carabinieri.

La donna ha quindi iniziato a raccontare di essere stata insultata e minacciata dal figlio, che le aveva chiesto denaro per l'ennesima volta. L’appartamento aveva ancora i segni della furiosa lite, con soprammobili rotti e disseminati ovunque sul pavimento e impronte di pugni sulle porte delle stanze. Non trovando il 32 enne in casa, sicuramente scappato per timore dell’imminente arrivo delle forze dell’ordine, sono scattate subito le ricerche che hanno avuto esito positivo. L'uomo era infatti nascosto all’interno della macchina della madre, parcheggiata poco distante. Sentendosi ormai al sicuro, la signora ha iniziato a sfogarsi, raccontando che da anni il figlio la tormentava con richieste di denaro, diventando violento in caso di rifiuto. In particolare, quel pomeriggio l'arrestato era tornato a casa prima del solido, forse perchè a corto di contanti. Non riuscendo ad ottenere quanto sperava, aveva iniziato ad offendere la madre e ad intimorirla, costringendola a darli 10 euro. A quel punto si era quindi allontanato da casa per qualche ora, ma era purtroppo ritornato alla carica la sera stessa, chiedendo ancora soldi.

La mamma, questa volta, per evitare scenate alla presenza dell’estranea, aveva consegnato al figlio altri 20 euro, che stavolta non gli erano bastati. A quel punto il figlio aveva iniziato ad insultarla e minacciarla di nuovo dicendole: "scimunita ca si, ma dari 'i soddi picchi ti rumpu tutta a casa…..I mi duni tutti i soddi o t’abbiu fora ra casa". Era poi passato dalle parole ai fatti, iniziando a rovistare in tutti i soprammobili e suppellettili, per poi scaraventarli sul pavimento. Successivamente, non contento, si era diretto verso l’armadio della madre nell’altra stanza. La sua furia sarebbe continuata ancora per molto tempo, se la donna non avesse preso il telefono per chiamare i carabinieri. A quel punto, il figlio, aveva deciso di fermarsi e scappare, andandosi a rifugiare, appunto all’interno dell’auto della madre. L’aggressore è stato arrestato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare presso il carcere catanese di Piazza Lanza.