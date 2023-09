Gli evangelisti etnei si danno appuntamento per il doppio evento "Catania revival"

Dal 3 settembre al 9 settembre si svolgerà a Catania un evento evangelico di grande rilevanza, con la partecipazione di missionari provenienti anche da Canada e Stati Uniti. Sono in programma due riunioni. Il 3 settembre in via Zurria 67 presso la sala eventi Papotto alle ore 18 e 30. Mentre il 9 settembre i partecipanti si daranno appuntamento allo stesso orario sul lungomare di Ognina, nei pressi del Monumento ai Caduti. La partecipazione è libera e aperta a tutti. L'evento sarà trasmesso in streaming anche sulla radio "Solo Per Grazia".