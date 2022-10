In viale Bolano c'è un chiosco abusivo che attende la rimozione da 35 anni

Nel V Municipio sono iniziati i lavori di riqualificazione del manto stradale e dei marciapiedi della circonvallazione, finanziati dal "Patto per Catania". Tuttavia, come segnalato dal consigliere di municipalità Maurizio Zarbo, "nel tratto di viale Lorenzo Bolano posto nei pressi del civico 7 esiste un manufatto abusivo che negli anni '80 era un chiosco, ormai abbandonato. Questa struttura è priva di qualsivoglia autorizzazione e da 35 anni rappresenta un intralcio alla circolazione dei pedoni nel marciapiede. Un ostacolo ancora maggiore per i disabili, costretti ad invadere la sede stradale per poter procedere oltre. Ho chiesto espressamente alla direzione Lavori Pubblici ed alle Attività Produttive di adoperarsi per rimuovere questa struttura, ma si rimpallano le competenze.Il risultato è che quel tratto è stato già ripavimentato ed è stata persa una buona occasione per riqualificare questo luogo".