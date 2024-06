Ristrutturazione di un chiosco avviata senza autorizzazioni, scatta il sequestro

I lavori di ristrutturazione di un chiosco posizionato in un’area di Riposto nei pressi del porto e sottoposta a vincolo paesaggistico sono stati interrotti dai carabinieri della stazione locale, che hanno effettuato un'ispezione insieme ai funzionari dell'area tecnica del comune ed alla polizia municipale. Avuto accesso all’area di cantiere aperto da un 29enne ripostese, i tecnici hanno avviato un sopralluogo accertando come l’area, già data in concessione dal comune, era interessata da lavori di ammodernamento ed ampliamento, in mancanza di specifiche autorizzazioni. Presenti nel cantiere anche i carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Catania, che hanno identificato oltre al titolare dell’impresa edile incaricata dei lavori, un 55enne del posto, anche due operai in nero. Questa circostanza ha comportato al titolare della ditta di ristrutturazione delle sanzioni amministrative per un importo pari a 7.800 euro.

Sono stati inoltre recuperati contributi previdenziali ed assistenziali pari a 1.000 euro. Rispetto alla struttura originaria a forma circolare di circa 50 mq, il proprietario del chiosco aveva fatto realizzare un’altra struttura precaria e semicircolare, di dimensioni di circa 1mt per 2,50, coperta con materiale coibentante.

L’area interna presentava parte del pavimento già smantellato e in fase di rifacimento. Il giovane non ha saputo esibire alcuna autorizzazione da parte della Soprintendenza che, trattandosi di area sottoposta a vincolo paesaggistico, deve rilasciare il previsto nulla osta. Mancavano anche i documenti autorizzativi da parte degli uffici competenti del Comune di Riposto. L’intera area è stata sottoposta a sequestro ed il proprietario è stato denunciato dai carabinieri per abusivismo edilizio, occupazione abusiva di parte di area comunale e deturpazione di cose altrui.