Chiuso un chiosco a Scordia per una colazione servita al banco

I carabinieri della stazione di Scordia, nell’ambito dei servizi di controllo sulle norme anti-covid, hanno proceduto al controllo di un chiosco ubicato in via Ruggieri. Nel corso della verifica si appurato che è il dipendente dell’esercizio pubblico consentiva ad un cliente di consumare la colazione al banco, motivo per cui sono state elevate sanzioni sia all’avventore che al titolare del chiosco, e disposta la chiusura dell’attività commerciale per la durata di 5 giorni.