L’autostrada Catania-Siracusa chiusa al traffico per lavori dal 10 al 13 giugno

Dal 10 al 13 giugno, l’autostrada Catania-Siracusa sarà chiusa al traffico, su tutte le corsie, nel tratto compreso tra i km 25,142 e 11, nella fascia oraria dalle 8 alle 16. Inoltre, giovedì 13 giugno, sempre l’autostrada Catania-Siracusa sarà chiusa al traffico, su tutte le corsie, nel tratto compreso tra i km 25,142 e 11 nella fascia oraria pomeridiana e serale, dalle 16 alle 24. I lavori, come reso noto da Anas, si rendono necessari per il ripristino degli impianti tecnologici. Nelle ore di chiusura, il traffico sarà deviato, in entrambe le direzioni, sui percorsi alternativi segnalati sul posto.