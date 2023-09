Chiusa temporaneamente la chiesa San Francesco d’Assisi all’Immacolata

La Prefettura di Catania ha richiesto la chiusura temporanea del santuario di San Francesco d’Assisi all’Immacolata, che sarò eseguita con effetto immediato per permettere delle verifiche strutturali ed eventuali lavori di consolidamento. Lee celebrazioni liturgiche, a partire da giovedì 28 settembre 2023, saranno quindi spostate presso la chiesa della Trinità, in via Vittorio Emanuele II. Le messe saranno celebrate alle ore 9 e alle ore 19. Per la festa di san Francesco messe saranno alle 9, alle 11 e alle 19. Il "Transito" è in programma alle ore 20,30. Continueranno regolarmente i sabati dell’Immacolata. La nota della Prefettura fa riferimento ad un sopralluogo effettuato l’11 settembre scorso dalla Sovrintendenza ai Beni culturali e ambientali di Catania, da cui è emerso che "la situazione strutturale dell’edificio negli anni si è leggermente aggravata, con particolare riferimento alle volte e alle cupole delle due navate laterali", per cui si rende necessario adottare delle precauzioni per prevenire eventuali distacchi di intonaco e tutelare i frequentatori dello storico edificio religioso da possibili crolli.