Chiusa discoteca abusiva in circolo privato: due denunce

Personale della divisione Pasi della Questura di Catania, nella notte tra il 21 e 22 gennaio scorsi, ha chiuso una discoteca abusiva del centro cittadino. I poliziotti hanno accertato che il locale, autorizzato come circolo privato, svolgeva in realtà una vera e propria attività di discoteca e di somministrazione al pubblico di bevande alcoliche e superalcoliche, consentendo l’ingresso a chiunque pagasse un biglietto. All’interno dei locali costituenti un circolo privato era stata allestita una pista da ballo di circa 300 mq, dove sono stati trovati intenti a ballare circa 250 persone. Pertanto, sono state deferite due persone in concorso tra loro, in quanto per la discoteca non era stata effettuata la necessaria verifica della commissione tecnica attestante la solidità e la sicurezza dell’edificio, nonché l’esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente in caso di incendio, a tutela dell’incolumità pubblica. Il presidente dell'associazione è stato, quindi, sanzionato perché sprovvisto della prescritta licenza rilasciata dal Questore di Catania per tenere trattenimenti danzanti e poiché effettuava somministrazione al pubblico di bevande alcoliche e superalcoliche senza la prescritta autorizzazione.