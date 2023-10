Acireale, Europa Verde chiede risposte all'amministrazione: "Beni comuni in stato di abbandono"

"Le piante alla villa Belvedere sono in sofferenza, la villa delle Terme è chiusa. I percorsi naturali sulla Timpa che collegavano le frazioni alla città sono pressoché sconosciuti e impraticabili. La fortezza del Tocco sulla via delle Chiazzette, negli ultimi anni fruita da tanti in tante occasioni, da domenica scorsa è chiusa". E' quanto dichiarano Mauro Mangano, Alfina Bertè e Alfio Pennisi, portavoce di Europa Verde Sicilia. "Siamo llarmati e preoccupati, perché è evidente che di beni comuni, con il passare del tempo, non è rimasto nulla. Chiediamo di sapere quando si prevede la messa in sicurezza del sito de la fortezza del Tocco. Chiediamo comunicazione e trasparenza, di essere informati e sapere quanto tempo dobbiamo attendere. Ribadiamo, non è rumore e non è per nulla, nemmeno un attacco politico a questa o quell’amministrazione. E’ la voce della città per tutto ciò che le appartiene, è la voce di chi ha interesse e ha diritto di sapere la programmazione post sopralluogo".