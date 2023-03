Chiusa per due giorni in orario notturno la tangenziale ovest di Catania

Nell’ambito dei lavori di potenziamento degli impianti tecnologici lungo la tangenziale ovest di Catania, è in programma la chiusura al traffico veicolare in orario notturno di alcune tratte, nella fascia oraria compresa tra le ore 21 e le ore 6 del mattino successivo. Questa notte, tra lunedì 27 e martedì 28 marzo, sarà chiusa la carreggiata in direzione Siracusa tra gli svincoli di San Giovanni Galermo e Misterbianco. Nella notte tra martedì 28 e mercoledì 29 marzo, sarà chiusa la carreggiata in direzione Messina tra gli svincoli di San Giorgio e Misterbianco.