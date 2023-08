Dopo i numerosi guasti verificatisi alle fontanelle comunali di Riposto, cinque solo nell’ultimo mese, a causa di atti vandalici e dell’uso improprio dell’acqua, restano temporaneamente chiuse le fontane pubbliche in attesa di installare sistemi di videosorveglianza che possano consentire l’individuazione dei responsabili. Lo ha disposto il primo cittadino, Davide Vasta. "In un momento storico come questo, segnato da carenze idriche che hanno riguardato e riguardano frazioni e quartieri della città – spiega il Sindaco – non potevamo ripristinare ancora una volta le fontane e consentire i continui sprechi testimoniati dalle immagini che, quasi quotidianamente, ci giungono dai cittadini. La nostra priorità è garantire a tutti l’erogazione dell’acqua nelle abitazioni. Ci sono quartieri e zone di Riposto che ancora patiscono problematiche idriche e non possiamo consentire che altri cittadini le guastino o che si rechino alle fontane per pulire l’auto o ancora – spiega ancora il primo cittadino - che lascino i rubinetti aperti facendo scorrere litri e litri di acqua, anche durante le ore notturne. Sono comportamenti incivili che non sono più tollerabili”.

Tra luglio e agosto gli operai comunali sono dovuti intervenire numerose volte nelle stesse fontane per ripristinare guasti causati da usi impropri. “Purtroppo, a causa di uno sparuto numero di incivili tante altre persone stanno subendo un disagio – prosegue il sindaco di Riposto – Si tratta di un provvedimento temporaneo. A breve installeremo delle telecamere che ci consentiranno di risalire a chi compie questi atti di vandalismo o che usa le fontane in modo non consono. Predisporremo un’ordinanza che ne disciplinerà l’utilizzo e prevederà sanzioni per chi dovesse violarla. Consentiremo così a tutti i cittadini di utilizzare le fontane, evitando al contempo questi sprechi. L’acqua – conclude Vasta - è un bene prezioso e bisogna imparare ad usufruirne con rispetto e cura".