Chiuse le rampe dello svincolo Zia Lisa della tangenziale ovest

Fino al 22 febbraio saranno eseguiti i lavori per il rifacimento dei cordoli, finalizzati all’installazione delle nuove barriere laterali di sicurezza, su due rampe dello svincolo Zia Lisa della tangenziale ovest di Catania.

In particolare, rimarrà chiusa la rampa in uscita verso Zia Lisa per i veicoli provenienti da Messina e quella in entrata verso Siracusa per i veicoli provenienti da Zia Lisa. Le indicazioni per i percorsi alternativi saranno segnalate sul posto.

Inoltre, a partire da domani, martedì 7 febbraio, e fino a venerdì 10 febbraio, saranno effettuate le periodiche attività di formazione all’interno delle gallerie lungo l’autostrada Catania-Siracusa. L’autostrada rimarrà pertanto chiusa, nella sola direzione Catania, in fascia oraria compresa tra le ore 9 e le ore 18. Durante gli orari di chiusura, tutti i veicoli in transito da Siracusa a Catania potranno percorrere l’itinerario alternativo, costituito dalla strada statale 114 “Orientale Sicula”.