Lancio di petardi contro la polizia locale durante un controllo: chiusi due pub in via Sangiuliano

Il questore di Catania ha sospeso, per sette giorni, le autorizzazioni per la gestione di due locali di via Sangiuliano: "Carpe Diem" e "Di Bonu e Bonu". Il provvedimento fa seguito a quanto accaduto lo scorso 27 marzo poco dopo le due di notte. Durante un controllo degli agenti delle volanti, entrambi i locali erano ancora aperti, ben oltre l’orario di chiusura. All'interno di "Di Bonu e Bonu" c’erano circa 50 persone, intente a consumare bevande alcoliche e fuori altra gente.

Proprio durante questo frangente, i clienti dell’esercizio ubicato di fronte, il pub "Carpe Diem", che ospitava 40 giovani all’interno e circa 50 all’esterno, hanno assunto un atteggiamento ostile nei confronti delle forze dell'ordine presenti sul posto, lanciando petardi verso le auto della polizia locale. La municipale si trovava sul posto per le contestazioni di propria competenza, mentre dall’interno del locale si udiva provenire musica ad alto volume, canzoni di un noto cantante neomelodico locale. La situazione di confusione generale ha reso difficili le operazioni di controllo e l’identificazione degli autori del lancio di petardi, malgrado fossero giunti sul posto altri equipaggi, il cui intervento era stato richiesto per calmare le acque e garantire la sicurezza pubblica.

Si tratta del secondo provvedimento di sospensione dell’attività, emesso dal questore di Catania per entrambi i locali, che erano già stati segnalati per musica ad alto volume, assembramenti di persone, schiamazzi notturni ed anche per qualche episodio di rissa. Il provvedimento di sospensione dell'attività (si contesta l'ex art.100 Tulps) è stato emanato per tutelare l’ordine pubblico o la sicurezza dei cittadini, indipendentemente da ogni responsabilità degli esercenti. Sempre lo scorso fine settimana, in piazza Scammacca, si è verificata una violenta lite che ha coinvolto decine di persone. A fronte di questi fatti, la Prefettura ha emanato un nuovo provedimento di chiusura al traffico della via Sangiuliano per il prossimo fine settimana. La speranza è che la pedonalizzazione possa agire come deterrente e semplificare le operazioni di controllo da parte delle forze dell'ordine.