Chiuso un bar di Adrano: un cliente fumava uno spinello e beveva una birra all'interno

Nell’ambito dei controlli anti-Covid nel territorio di Adrano, gli agenti del commissariato locale, diretto dal vice questore Paolo Leone, hanno provveduto alla chiusura di un bar per giorni cinque, a causa dell’inottemperanza alle disposizioni in materia di contenimento e gestione dell’epidemia. Gli operatori di polizia hanno sorpreso un uomo di circa 60 anni intento a consumare una birra all’interno del bagno dell’esercizio pubblico. La birra era stata acquistata poco prima all’interno dello stesso bar e in un orario, tra l’altro, in cui la vendita da asporto è vietata. L’uomo, tra l'altro, era in quel momento anche impegnato a fumare uno spinello che, al sopraggiungere degli agenti, è stato frettolosamente gettato per terra. Accortisi di tutto ciò, gli operatori hanno sanzionato amministrativamente l’esercente sulla base delle norme previste dal decreto legge 19/2020, che prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3mila. Alla titolare del bar è stata notificata anche l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria che prevede la chiusura dell'esercizio per 5 giorni.