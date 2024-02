Chiuso per una settimana un centro scommesse: troppi pregiudicati tra i clienti

La polizia di Stato di Catania ha eseguito un provvedimento emesso dal questore di Catania, Giuseppe Bellassai, che ha disposto la sospensione dell’attività di un centro scommesse in via Plebiscito, imponendo per 7 giorni la chiusura del locale. Nel corso dei numerosi controlli eseguiti dagli agenti del commissariato centrale, sono stati identificati all’interno dell’attività diversi clienti con precedenti giudiziari e di polizia. Tra loro, anche alcuni pregiudicati per reati di particolare gravità e allarme sociale. Sulla base delle segnalazioni ricevute e al termine dell’istruttoria svolta dalla divisione di polizia amministrativa della questura, che ha sviluppato ed analizzato i dati, le informazioni e gli accertamenti effettuati, il questore ha così disposto la chiusura temporanea dell’attività e sono stati apposti i sigilli ai locali dell’esercizio pubblico. L’art.100 Tulps consente la chiusura per un periodo determinato "di un esercizio che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate", allo scopo di garantire l’ordine e la sicurezza dei cittadini. Le attività di controllo sugli esercizi commerciali proseguiranno nei prossimi giorni.