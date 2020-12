Bar aperto e clienti ai tavolini: chiuso il locale "Sabor Latino"

Nella giornata di ieri, a seguito di una segnalazione su linea 112, il personale delle Volanti e della polizia municipale ha effettuato il controllo amministrativo del bar “Sabor Latino”, sito in piazza Carlo Alberto. Sul posto gli agenti hanno accertato che, in violazione del Dpcm e dell’ordinanza regionale volta al contenimento della diffusione del virus Covid-19, all’esterno del locale vi erano alcune persone intente a consumare bevande sedute ai tavolini. Pertanto il titolare è stato sanzionato amministrativamente con contestuale provvedimento di chiusura dell’attività commerciale per 5 giorni.