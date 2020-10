Viabilità nel Calatino, chiuso il ponte della strada provinciale 111

Divieto di transito a tempo indeterminato per tutti i veicoli in entrambi i sensi di marcia, anche quelli diretti alle proprietà, sul ponte della Strada provinciale 111 ubicato 650 metri dall’incrocio con la strada provinciale 131 direzione strada provinciale 109- 1° Tratto. A Disporlo un’ordinanza emessa dall’ufficio tecnico della Città metropolitana di Catania a causa del degrado in cui versa il ponte in questione. L’opera d’arte è a rischio crollo a seguito delle copiose infiltrazioni d’acqua che dai terreni circostanti si riversano sulla sede stradale e che hanno determinato il distacco e cedimento del muro realizzato a secco. La Sp 111 si diparte dalla Sp 48, sino all'innesto sulla Sp 162 ed interessa i comuni di Caltagirone e Mineo. La nuova segnaletica sarà collocata dalla Pubbliservizi S.p.A., su disposizione dell’Ufficio Manutenzione della Città metropolitana di Catania. Il rispetto degli obblighi, dei divieti e delle limitazioni cui gli utenti della strada devono uniformarsi sarà verificato dagli organi di Polizia stradale e le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.

