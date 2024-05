Un locale del centro storico di Acireale chiuso per irregolarità sui lavoratori

Gli agenti del commissariato di Acireale e della polizia amministrativa della questura di Catania, insieme al personale dell’Ispettorato del Lavoro etneo, hanno accertato alcune irregolarità in due esercizi di somministrazione di alimenti e bevande locali del comune etneo. L’intervento è inserito nell'ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio di Acireale e Aci Castello, condotto in sinergia con il reparto prevenzione crimine Sicilia Orientale di Catania, nell’ambito del modello Trinacria. Nei due esercizi ispezionati è emersa l’irregolarità di alcune posizioni del personale dipendente in servizio, motivo per il quale i titolari sono stati invitati a produrre la necessaria documentazione nelle successive quarantotto ore. Nonostante i locali commerciali fossero stati messi nelle condizioni di chiarire le criticità riscontrate, il titolare di un'attività del centro cittadino di Acireale ha continuato a lavorare senza aver presentato, nei termini concessi, la documentazione relativa alla regolarità dei lavoratori e il documento di valutazione dei rischi. Infatti, l’esercizio commerciale è risultato aperto al pubblico, in violazione del provvedimento di sospensione, già notificato al titolare.