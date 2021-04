Chiuso per 5 giorni un locale che permetteva consumazioni all'interno

Gli agenti della squadra amministrativa della questura etnea, nell'ambito dei controlli predisposti per il contenimento della diffusione del Covid-19, ha riscontrato delle violazioni alla normativa in materia di emergenza sanitaria all’interno di alcune attività commerciali. I poliziotti hanno sanzionato prima il titolare di un negozio di autoricambi di San Giovanni Galermo, perché privo di mascherina, applicando la sanzione accessoria della chiusura per 5 giorni. Nello stesso quartiere e per lo stesso motivo, gli agenti hanno sanzionato la proprietaria di un salone di parrucchiere per donna, applicando anche in questo caso la sanzione accessoria della chiusura per 5 giorni.

Nel centro storico di Catania sono stati svolti accertamenti presso un esercizio commerciale di somministrazione di alimenti e bevande. Qui i poliziotti hanno riscontrato la presenza di persone che, all’interno del negozio, consumavamo cibi e bevande. Per tale motivo, il titolare è stato sanzionato con l’applicazione della chiusura per 5 giorni e contestualmente è stato sanzionato un cliente che sostava all’interno del locale, sprovvisto di mascherina. Il totale delle sanzioni ammonta a 1600 euro.