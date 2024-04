Chiuso temporaneamente per lavori un tratto della strada provinciale 191

Sino al prossimo 4 maggio resterà chiuso al transito veicolare, ad esclusione dei residenti, il tratto della strada provinciale 191 compreso tra l’incrocio con la strada statale 114 e la via Patellazza, in territorio di Acireale e Santa Venerina.

L’ordinanza è stata emessa dalla Città metropolitana di Catania per consentire i lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento della piattaforma stradale. La temporanea chiusura della strada è segnalata dai cartelli stradali. In prossimità del cantiere i conducenti hanno l’obbligo di tenere un comportamento prudente in conseguenza della segnaletica verticale di pericolo.

Lavori anche in un tratto della strada provinciale 164

Sempre sino al prossimo 4 maggio resterà chiuso al transito veicolare, ad esclusione dei residenti, il tratto della strada provinciale 164 compreso tra l’incrocio con la strada provinciale 2/I-II ed il ponte ferroviario “Stazione di Guardia”, fuori dal centro abitato di Acireale.

Il percorso alternativo sarà il seguente: via Vecchia Pozzillo all’innesto con la strada provinciale 2/I-II (in prossimità della strada provinciale 164) sino all’incrocio con la strada provinciale 164, in prossimità del ponte ferroviario “Stazione di Guardia”. Tali deviazioni comporteranno inevitabilmente un rallentamento temporaneo della circolazione stradale.

