Chiuso temporaneamente tratto della Catania Siracusa: in corso verifiche tecniche

"È temporaneamente chiusa la carreggiata lungo la A Catania Siracusa dal chilometro 0 al chilometro 11,000 a causa di verifiche tecniche a Catania in direzione Ss114. Il traffico è deviato sulla Ss 114 e sulla Ss114dir. Rientro in autostrada allo svincolo di Lentini. Sul posto sono presenti le squadre Anas per la gestione dell'emergenza e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile".Lo ha comunicato Ansa con una nota.