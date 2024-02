Chiusa l’autostrada Siracusa-Catania fino al 15 febbraio: i percorsi alternativi

Giornate di passione per gli automobilisti che dovranno affrontare disagi sulla Siracusa-Catania, con la chiusura della carreggiata in direzione di Catania dal chilometro 25+142 al km 0+000 fino al 15 febbraio. La misura è dovuta a attività di formazione dei vigili del fuoco nelle gallerie dell'autostrada tra le 9,30 e le 16,30. Ulteriori interruzioni sono previste dal 19 al 22 febbraio per la stessa attività.

Come percorso alternativo fino al 15 febbraio e dal 19 al 22 febbraio, si consiglia di utilizzare la statale strada statale 114, nel tratto tra il bivio per Augusta e il ponte sul fiume Simeto, sempre in direzione Catania.