Il questore dispone la chiusura di un bar frequentato da pregiudicati

Il questore di Catania ha sospeso per sette giorni l'attività di un bar-internet point nella zona di San Cristoforo, in seguito a diversi controlli effettuati dal personale del commissariato locale, durante i quali è stata riscontrata la presenza abituale di clienti con precedenti penali. Dopo un’indagine della divisione di polizia amministrativa, è stata disposta la chiusura temporanea del locale e l’apposizione dei sigilli. Questa misura è prevista dalla legge per chiudere temporaneamente le attività frequentate abitualmente da pregiudicati, con l'obiettivo di garantire ai cittadini la sicurezza della comunità e di tutelare le attività economiche che rispettano le regole. Inoltre, l’articolo 100 del Tulps ha anche un effetto dissuasivo, avvertendo le persone considerate pericolose che la loro presenza in questi luoghi è monitorata dalle autorità. I controlli nei locali pubblici continueranno anche nei prossimi giorni.