Via Plebiscito, chiusura temporanea per un chiosco bar frequentato da pregiudicati

La polizia ha notificato al titolare un centro scommesse, con annesso chiosco-bar, in via Plebiscito, la sospensione dell'attività per sette giorni, perché ritenuto ritrovo di pregiudicati. L’articolo100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, consente al Questore la chiusura per un periodo determinato “di un esercizio (…) che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate”. Nelle settimane scorse, infatti, in seguito a numerosi controlli effettuati dagli agenti nei confronti degli avventori del centro scommesse, molti sono risultati essere gravati da precedenti penali per reati contro il patrimonio, contro la persona e per spaccio di stupefacenti.

Le verifiche agli esercizi commerciali proseguiranno al fine di garantire il pieno rispetto delle regole a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.