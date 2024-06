Disposta la chiusura immediata della discarica di Lentini: incombe l'emergenza rifiuti

Da oggi è sospesa a tempo indeterminato l'attività di trattamento dei rifiuti presso l'impianto Tmb di contrada Coda Volpe a Lentini. La decisione è stata presa dall'amministrazione di Sicula Ambiente, società che gestisce la discarica, in seguito a un provvedimento dell'assessorato regionale Territorio e Ambiente del 10 giugno scorso che nega l'autorizzazione al proseguimento dell'attività in attesa della verifica di assoggettabilità a Via (Valutazione Impatto Ambientale).

Sicula Ambiente, pur non condividendo la decisione, ha preso atto anche di un provvedimento del gip di Catania del 20 giugno scorso. "Non potendo conferire i rifiuti trattati in discarica per mancanza di alternative - spiega la società in una nota - siamo costretti a chiudere gli impianti di Tmb a partire dalle 12 di oggi. La sospensione perdurerà fino a quando non saranno definite le istanze di assoggettabilità a Via o non saranno adottati altri provvedimenti dall'autorità competente".

La chiusura del Tmb di Lentini rischia di avere pesanti ripercussioni sulla gestione dei rifiuti in Sicilia orientale, dove l'impianto serve circa 200 comuni. Sono già in atto diverse mobilitazioni da parte di amministratori locali e operatori del settore per scongiurare una crisi di smaltimento rifiuti.

Cataniatoday è anche su Whatsapp. Clicca qui per seguire il nostro canale