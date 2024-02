Chiusura Ufficio del giudice di pace a Mascalucia, Distefano (Coa): Soluzione drastica che non migliorerà la situazione

“La perdita di un servizio per cittadini non è mai una buona notizia. Avevamo segnalato più volte, le criticità e le carenze dell’Ufficio del giudice di pace di Mascalucia chiedendone pubblicamente la risoluzione. Adesso arriva la comunicazione del Ministero della Giustizia che ne dispone la chiusura. Una soluzione drastica, divenuta inevitabile, che di certo non migliorerà in tempi brevi la situazione di denegata giustizia sul quel territorio” così il presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Catania Guido Antonino Distefano, sulla chiusura dell’ufficio del Giudice di pace di Mascalucia.