Bronte, chiusa al transito la strada di bonifica "Canalaci Cantera"

Fuori dal centro abitato di Bronte, sino al prossimo 3 aprile, resterà chiusa al transito veicolare un tratto di strada provinciale, lungo circa seicento metri, denominato strada di bonifica "Canalaci Cantera", imbocco via Messina. Anche i proprietari dei fondi agricoli non potranno percorrere questa arteria stradale che, a sua volta, costituisce il secondo troncone della Strada di Bonifica Bronte - Stuara - Santa Venera, oggetto di recenti lavori di manutenzione straordinaria e già in parte chiusa al transito per eliminare frane tramite la realizzazione di muri di contenimento. Man mano che avanzeranno i lavori, la città metropolitana di Catania provvederà ad emettere nuove ordinanze per riaprire al transito i tratti di strada già sistemati. Dalle ordinanze sono esclusi i mezzi di soccorso e di cantiere che possono liberamente transitare anche in presenza di sbarramenti stradali. Il percorso alternativo per i veicoli provenienti da Maletto/Maniace verso Bronte è il seguente: percorrere la S.B. Canalaci-Cantera, in successione un tratto della strada comunale in contrada Canalaci, al termine imboccare a destra la Strada Statale 284 e in successione la strada comunale denominata via Messina. Per i veicoli che marciano in senso inverso le strade da percorrere sono all’incontrario. La segnaletica, collocata sul posto, offre indicazioni ai conducenti.