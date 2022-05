Chiusura del ponte sul Simeto, Marano (M5S): “Grave danno per imprese e aziende agricole"

La deputata regionale del M5S Jose Marano è intervenuta sull’intollerabile disagio vissuto da cittadini, imprese e aziende agricole a causa dell’interruzione dei collegamenti sulla sp 69/II dovuta alla chiusura totale al transito del ponte sul fiume Simeto. “Il ponte sul Simeto rappresenta un collegamento fondamentale per la zona sud della città di Catania, sia in direzione Passo Martino sia in direzione Sigonella. Stiamo parlando di una zona produttiva tagliata fuori dai collegamenti ove hanno sede diversi insediamenti produttivi di natura industriale, commerciale ma soprattutto agricola. La chiusura del ponte comporta notevoli disagi ai lavoratori e agli agricoltori che utilizzano abitualmente il tratto stradale aumentando i costi, per via del percorso alternativo da compiere, sia i tempi”, dice Marano.

“In questa Sicilia che doveva diventare bellissima – come aveva promesso Musumeci – non si riesce nemmeno a programmare il consolidamento di un’opera pubblica. Anzi, andiamo indietro! Infatti prima la Città Metropolitana aveva emanato una ordinanza già nel lontano 2013 vietando, a causa delle condizioni del ponte, il passaggio ai mezzi di massa superiore a 3,5 tonnellate e istituendo un senso unico alternato. Successivamente, visto il peggioramento, ha chiuso completamente il ponte per questioni di sicurezza”.

“Ho depositato un’interrogazione urgente – conclude Marano – per chiedere alla Regione di intervenire e di mettere in campo i fondi per il recupero strutturale del ponte e per la sua riapertura. Non possiamo condannare imprese e aziende agricole a questi disagi, non possiamo dire ai cittadini che sarebbe diventata bellissima quando non si riesce nemmeno a consolidare un’opera pubblica esistente”.