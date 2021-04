Chiusura punto nascite di Bronte, Aiace e Nursind: "Scelta incomprensibile"

"Chiudere il punto nascite di Bronte è una scelta grave e incomprensibile". Lo affermano l’associazione Aiace e il sindacato Nursind che annunciano “tutte le azioni possibili affinchè si possa tornare indietro sulle decisioni prese, ma per fare questo c’è bisogno di tanto aiuto da parte di tutti. Lanciamo un appello a sindaci e consigli comunali del territorio per chiedere un incontro urgente al prefetto”.

In una a firma del presidente di Aiace, Giuseppe Gullotta e del dirigente sindacale del Nursind, Salvatore Tirendi, le due sigle ricordano che “i lavori nei locali dell’ospedale sono di modesto valore, complessivamente 48 mila euro, e a giudizio di molti possono essere benissimo eseguiti mantenendo regolarmente in attività il punto nascite. Il provvedimento del direttore sanitario appare contraddittorio sul piano sostanziale perché il blocco operatorio e l’attuale sala parto non sono interessati e si potrebbe continuare a partorire regolarmente. Inoltre la sospensione della guardia attiva del servizio di Anestesia e rianimazione esporrebbe ad ulteriori rischi anche il pronto soccorso che vedrebbe aumentare la seria probabilità di un evento avverso nel caso si arrivi in codice rosso durante le ore notturne e i festivi. Tra l’altro il più vicino ospedale di Biancavilla ha ridotto l’attività del punto nascita poichè convertiti in covid hospital”.

Salvo Vaccaro, segretario territoriale e vicesegretario nazionale del Nursind, afferma che "il personale non c'è perche la dotazione organica e carente, i reparti chiudono, dove vogliamo arrivare? Auspichiamo una riapertura in tempi brevissimi per un comprensorio che necessita del suo punto nascita".