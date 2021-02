Ancora sanzioni e chiusura di 5 giorni per il "Sabor Latino"

Gli agenti hanno constatato la presenza di un assembramento di persone intente a consumare bevande nell’area dinanzi al locale, in piazza Carlo Alberto.

Ancora una volta è il “Sabor latino” ad assurgere all’onore della cronaca e, ancora una volta, non in senso positivo. Nonostante le diverse sanzioni elevate al locale, che hanno comportato altrettante chiusure, nonostante le diverse sanzioni amministrative e i ripetuti controlli, nella serata di ieri i poliziotti delle volanti hanno constatato un assembramento di persone che erano intente a consumare bevande nell’area dinanzi al locale, in piazza Carlo Alberto.

Sul posto, quindi, è stata chiesta la presenza della polizia locale, con cui si è provveduto sanzionare amministrativamente il titolare dell’attività commerciale con la sanzione accessoria della chiusura per 5 giorni.