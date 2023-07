Mascali, domenica 16 luglio chiusura della strada provinciale 5/II per festeggiamenti

Domenica 16 luglio, festa di Maria S.S. del Monte Carmelo, per consentire la celebrazione eucaristica nella piazza antistante il Santuario di San Giovanni, a Mascali dalle ore 17.30 sino alla fine dei festeggiamenti rimarrà chiusa al transito la strada provinciale 5/II nel tratto compreso tra la via Nunziata Puntalazzo (strada provinciale 78) sino al confine con il comune di Giarre. L’ordinanza, emessa dalla Città metropolitana di Catania, prevede anche il limite di velocità nei tratti limitrofi e contigui a 20 km/h ed il divieto di sorpasso. Spetterà al Comune di Mascali prevedere un percorso alternativo per il tratto chiuso al transito.