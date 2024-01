Viabilità Zafferana E.- Santa Venerina, chiusura temporanea di alcune strade provinciali

Sino al prossimo 16 febbraio resta chiusura al transito veicolare - ad eccezione dei mezzi pubblici, di soccorso e di cantiere - il tratto della S.p. 4/I compreso tra la via Princessa (S.p.148) in territorio di Santa Venerina e l'incrocio con la via E. Fermi (S.p. 8/IV), fuori dal centro abitato di Zafferana Etnea. L’ordinanza è stata emessa dalla Città metropolitana di Catania allo scopo di effettuare in sicurezza i lavori di manutenzione straordinaria della sede stradale. Il percorso alternativo da Zafferana per Santa Venerina è il seguente: Fleri, via Poggio Felice (S.p. 8/IV), via IV Novembre, svoltare a destra per viale De Gasperi (S.p. 148) e via Princessa sino agiungere a Santa Venerina. Viceversa per il percorso inverso. Le deviazioni stradali comporteranno inevitabilmente un rallentamento della circolazione. La segnaletica sul posto indica la chiusura della strada nonché il percorso alternativo. I conducenti hanno l’obbligo di tenere un comportamento prudente.