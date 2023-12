Piazza Stesicoro chiusa al traffico nei weekend, Trantino: "E' un'opportunità per goderci la città a piedi"

Il notevole afflusso di persone nel centro storico, soprattutto nei fine settimana del periodo natalizio, in seguito ad un’attenta valutazione, ha convinto il sindaco Trantino e l’amministrazione comunale a prendere la decisione di chiudere al traffico veicolare piazza Stesicoro dalle ore 17 alle 23 di venerdì sabato e domenica prossimi e nei giorni 22, 23 e 24 dicembre. Un provvedimento temporaneo di circolazione fino al Santo Natale, poichè l’area pedonale di via Etnea, soprattutto nelle ore pomeridiane e serali è ormai una strada percorsa da moltissime persone che attraversano gli incroci, normalmente aperti al traffico veicolare, creando pericolo ed intralcio alla circolazione nonostante il presidio della polizia municipale. L’obiettivo del provvedimento è quello di scongiurare la commistione tra traffico veicolare e pedonale, con seri rischi per i pedoni e pesanti rallentamenti con aumento della Co2 nell'aria. La metropolitana, su esplicita richiesta del Comune, garantirà il servizio fino alle ore 24 nei giorni di venerdì sabato e domenica: per la notte di Capodanno convogli in transito fino alle ore 2 e 30.

I mezzi a motore non passeranno, quindi, in corrispondenza dell’incrocio tra la via Etnea e la piazza Stesicoro e sono state sospese le eccezioni al divieto di transito nell’area pedonale di via Etnea nelle giornate del venerdì, sabato e domenica fino alla festività del Santo Natale, con un apposito piano di circolazione. Viene previsto il divieto di transito per tutti i veicoli, ad eccezione dei residenti diretti a rimesse o aree private scoperte, nelle seguenti vie e piazze: via Etnea, da piazza Università a via Angelo Litrico; via Etnea, corsia ovest, da via Umberto a via Angelo Litrico; piazza Stesicoro, carreggiata nord ed est, da via Carlo Felice Gambino a corso Sicilia; via Carlo Felice Gambino, da via Paternò a piazza Stesicoro, carreggiata est; piazza Stesicoro, carreggiata sud, da via Alessandro Manzoni a carreggiata est; corso Sicilia, carreggiata nord, da via Giacomo Puccini a piazza Stesicoro. Il sindaco Trantino e l’amministrazione raccomandano ai cittadini di evitare in ogni modo di utilizzare il mezzo privato per recarsi nel centro cittadino e di usufruire dei mezzi pubblici, Bus e metropolitana.

Catania all’ultimo posto per sostenibilità ambientale

"Chi vorrà utilizzare la propria vettura - spiega il primo cittadino - potrà sempre percorrere via Plebiscito come circonvallazione interna, o tagliare la città in corrispondenza dei viali; ma spereremmo si sfruttino i parcheggi scambiatori di Nesima e Milo per fruire della metropolitana, e quello dei Due Obelischi per il Brt. A tal fine la metropolitana, grazie all’intesa tra management e sindacati, rimarrà aperta fino alle 24.00 (e per Capodanno fino alle 2 e 30). Per gli 'irriducibili', l’Amts garantirà l’utilizzo del parcheggio cosiddetto del Pino, tra via Ventimiglia e via Maddem e quello di via Sturzo anche di sera (ricordando anche l’area di sosta in corrispondenza della Lidl di Corso Sicilia). La soluzione adottata abbiamo ritenuto sia la migliore, anche nell’ottica di favorire principi di mobilità sostenibile e minori emissioni di CO2. Dalla recente classifica pubblicata da Il Sole 24 Ore, Catania annovera l’ultimo posto in classifica in tema di ambiente. Sfruttiamo questa occasione come opportunità per utilizzare il trasporto pubblico locale e goderci la nostra meravigliosa città camminando a piedi, come sempre facciamo ogni volta che visitiamo altre realtà del nord Italia o europee. Lasciamo l’auto - conclude Trantino - e viviamoci Catania in tutto la sua magia. Non ce ne pentiremo".