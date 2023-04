Bronte, sino al 26 maggio in contrada Canalaci chiuso un tratto di strada

Sino al prossimo 26 maggio, per lavori di manutenzione straordinaria, in contrada Canalaci, all’altezza dell’innesto con la Strada statale 284, resterà chiuso totalmente al transito veicolare il primo tratto della la Strada di bonifica “Canalaci – Cantera” (dal km. 0+00 al km. 0+300) fuori dal centro abitato di Bronte. L’ ordinanza è stata emessa dalla Città metropolitana e comprende anche i residenti ed i proprietari dei fondi agricoli, che potranno accedere alle proprietà attraverso le strade comunali che intersecano il tratto soggetto a chiusura. Dall’ordinanza sono esclusi i mezzi di soccorso e di cantiere. I conducenti hanno l’obbligo di tenere un comportamento prudente in conseguenza della segnaletica verticale di pericolo. La segnaletica sul posto indica il percorso alternativo di collegamento tra Bronte e Maletto.