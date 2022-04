Ragusa (M5S): "Perchè gli uffici del IV Municipio di via Galermo sono ancora chiusi?"

Riapertura sede di via Galermo 254 Il consigliere del IV Municipio Giuseppe Rragusa (M5S), chiede la riapertura al pubblico degli uffici circoscrizionali di via Galermo 254, chiusi dallo scorso 26 ottobre in seguito all'ondata di maltempo legata al passaggio del ciclone mediterraneo. "La struttura era stata chiusa per motivi di sicurezza in autunno - spiega - ed i servizi si sono decentrati a San Giovanni Galermo, creando un enorme disagio per i cittadini di Trappeto, San Nullo e Cibali. Mi chiedo quali siano i motivi per i quali l'amministrazione non si è attivata per ripristinare le attività nella sede ufficiale di via Galermo. Nonostante siano rimasti attive le attività del consultorio familiare e la biblioteca al suo interno. Insieme al consigliere Scrofani di Fratelli d'Italia,chiediamo adesso una soluzione definitiva con carattere di urgenza".