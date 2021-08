Cibali, ruba taglieri in legno e impastatrice da un locale: fermato

Nella notte, un equipaggio della volante è intervenuto presso un noto esercizio commerciale in zona Cibali a seguito di segnalazione di furto. Sul posto i poliziotti hanno fermato un uomo che stava tentando di portare fuori dal locale dei taglieri in legno, approfittando del fatto che la vetrina del locale era stata danneggiata diversi giorni fa e che, pertanto, era possibile accedere all’interno. Nell’auto dell’uomo è stata trovata, inoltre, una impastatrice professionale di cui non riusciva a giustificare la provenienza. L'uomo, pertanto, è stato denunciato per il reato di tentato furto e per quello di ricettazione.