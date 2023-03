Cibi sintetici, Sammartino: "Scelta sacrosanta il ddl nazionale che vieta la commercializzazione"

"Dove c’è un rischio per la salute dei consumatori è doveroso essere intransigenti. L’approvazione del disegno di legge che vieta la commercializzazione degli alimenti e della carne sintetica è una scelta sacrosanta. Al di là della necessaria tutela della filiera alimentare italiana, nella quale spiccano le produzioni d’eccellenza siciliane, risulta incomprensibile pensare di immettere nel mercato prodotti da laboratorio pieni di conservanti e additivi, pericolosi per la salute. Plaudo all’operato del ministro Lollobrigida, che ha dimostrato - come è accaduto anche con le etichette per i prodotti a base di farine di insetti - di avere come priorità la tutela della salute dei consumatori rispetto a logiche meramente commerciali". Lo dichiara l’assessore dell’Agricoltura della Regione Siciliana, Luca Sammartino, a proposito del ddl che vieta la commercializzazione degli alimenti sintetici, approvato ieri sera dal Consiglio dei ministri.