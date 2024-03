Riapre ai ciclisti la provinciale 2/II tra Acireale e Riposto: posizionata la nuova segnaletica

La strada provinciale 2/II, che collega Acireale a Riposto attraverso il ponte Femmina Morta ed è particolarmente amata dai ciclisti, riaprirà ufficialmente alle biciclette il prossimo 28 marzo, in conformità con quanto stabilito durante il recente incontro tra il sindaco metropolitano Enrico Trantino e le federazione delle associazioni ciclistiche. I veicoli a motore dovranno rispettare un limite di velocità di 30 km/h, mentre i ciclisti sono tenuti a pedalare a una velocità moderata. Trantino ha annunciato che in futuro non ci saranno più chiusure della strada per le biciclette, ma saranno imposti severi limiti di velocità per garantire la convivenza pacifica tra veicoli a motore e biciclette. Le associazioni ciclistiche ed ambientalistiche hanno accolto con favore l'ordinanza di riapertura della strada.

I lavori di adeguamento comprendono l'installazione di nuova segnaletica stradale per avvertire della presenza di ciclisti e per segnalare le aree di pericolo, il riposizionamento di alcune caditoie e la pulizia dei margini della strada per garantire la sicurezza degli utenti a pedale. "A breve si avvierà una conferenza dei servizi coi comuni interessati e con la Federazione Ciclisti Italiana per promuovere la collocazione di altri cartelli stradali che tracceranno ed indicheranno le peculiarità dell’arteria amata dai ciclisti". E' quanto annuncia Ivan Albo, consulente del sindaco metropolitano. I lavori di adeguamento della strada sono quasi completati e i nuovi cartelli stradali segnaleranno la presenza di ciclisti lungo il percorso.