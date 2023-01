Parte da Catania il ciclo di incontri tra Regione e Corpo Forestale

"Il Corpo Forestale è una risorsa per la Sicilia. Ieri, a Catania, si è svolto il primo di una serie di incontri che intendo effettuare in tutte le province dell’isola con gli uomini e le donne del Corpo Forestale", dichiara l'Assessore regionale del Territorio e dell'Ambiente Elena Pagana. "È fondamentale raccogliere le testimonianze e le istanze di chi, nonostante le tante difficoltà, è quotidianamente impegnato nella salvaguardia e nella tutela del nostro patrimonio naturale. Da questo confronto risulta evidente che non occuparsi della 'salute' del Corpo Forestale della Regione Siciliana significa di fatto non avere cura del territorio e dell’ambiente", conclude.