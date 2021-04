Cifa, Nunzio Pedalino nuovo responsabile territoriale

Si arricchisce la squadra della Cifa Catania e questo permetterà alla confederazione di essere maggiormente presente sul territorio aiutando il mondo dell’impresa e sostenendo progetti capaci di creare economia nel territorio. Da oggi entra a far parte della Cifa etnea il geometra Nunzio Pedalino che assumerà la carica di responsabile territoriale comprensoriale per i comuni di San Gregorio, San Giovanni La Punta e Valverde. Imprenditore e già vicino alle istanze della popolazione grazie al patronato che gestisce nel comune di San Gregorio, Nunzio Pedalino si occuperà di aiutare il mondo imprenditoriale per conto della Cifa agendo a tutela delle imprese e dialogando con il mondo istituzionale, grazie anche alla sua esperienza passata di consigliere comunale. “Quando c’è il lavoro di squadra i risultati sono facilmente più ottenibili”, ha detto il segretario provinciale della Cifa Gaetano Benincasa accogliendo Pedalino: “è un momento difficile per tutti ma la sinergia che stiamo creando nel territorio ci permette di affrontare meglio le battaglie e di remare tutti verso la stessa meta. La resilienza degli imprenditori è encomiabile e dunque è nostro dovere aiutarli e rimanere al loro fianco, come sono certo farà anche Nunzio Pedalino”.