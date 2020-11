Rossana Cristaudo nominata coordinatrice della Cifa a Scordia

La squadra della Cifa si arricchisce di un nuovo elemento: Rossana Cristaudo, imprenditrice e donna sensibile alle istanze del territorio di Scordia. Sarà lei, nella qualità di responsabile, a coordinare i nuovi uffici che sorgono all’interno della sede Formazione e Servizi, in via Principessa di Piemonte, 93. “Per noi - dichiara il segretario provinciale Gaetano Benincasa - è un valore aggiunto: tanti già gli imprenditori calatini che hanno deciso di darci fiducia e con la signora Cristaudo allargheremo sempre di più la nostra presenza sul territorio: in un momento assai complicato come quello che stiamo vivendo, per noi è importante essere punto di riferimento per quelle donne e quegli uomini che hanno deciso di scommettere su questa terra e di continuare a lottare nonostante le difficoltà”, conclude Benincasa